盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額134.05億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:19
台股今日通信網路業類股表現強勁，07日10:19相關指數上漲2%，總成交額134.05億元，大盤占比25.25%。
該產業上漲家數38、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股聯光通(4903-TW)07日10:19股價上漲4.5元，報49.95元，漲幅9.9%。
通信網路類指數近5日上漲2.09%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.09%
|-0.97%
|近一月
|+11.85%
|+2.26%
|近三月
|+10.51%
|-4.61%
|近六月
|+26.48%
|+5.02%
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