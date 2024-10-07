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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額134.05億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 10:19


台股今日通信網路業類股表現強勁，07日10:19相關指數上漲2%，總成交額134.05億元，大盤占比25.25%。

該產業上漲家數38、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股聯光通(4903-TW)07日10:19股價上漲4.5元，報49.95元，漲幅9.9%。

通信網路類指數近5日上漲2.09%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.09% -0.97%
近一月 +11.85% +2.26%
近三月 +10.51% -4.61%
近六月 +26.48% +5.02%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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