盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.34%，總成交額39.84億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:34
台股今日電機機械類股表現強勁，07日09:34相關指數上漲2.34%，總成交額39.84億元，大盤占比3.79%。
該產業上漲家數31、下跌家數14、平盤家數3。領漲個股台灣精銳(4583-TW)07日09:33股價上漲57元，報712.0元，漲幅8.7%。
電機機械近5日下跌2.12%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.12%
|-2.28%
|近一月
|+9.19%
|+4.05%
|近三月
|-10.82%
|-5.32%
|近六月
|-6.45%
|+9.66%
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