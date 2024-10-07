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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.34%，總成交額39.84億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:34


台股今日電機機械類股表現強勁，07日09:34相關指數上漲2.34%，總成交額39.84億元，大盤占比3.79%。

該產業上漲家數31、下跌家數14、平盤家數3。領漲個股台灣精銳(4583-TW)07日09:33股價上漲57元，報712.0元，漲幅8.7%。

電機機械近5日下跌2.12%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -2.12% -2.28%
近一月 +9.19% +4.05%
近三月 -10.82% -5.32%
近六月 -6.45% +9.66%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22587.51.28%
台灣精銳7077.94%

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加權指數法興(購) 槓桿6.56
加權指數法興(售) 槓桿6.46

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