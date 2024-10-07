盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額0.44億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:19
台股今日資訊服務業類股表現強勁，07日09:19相關指數上漲2.09%，總成交額0.44億元，大盤占比0.18%。
該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股零壹(3029-TW)07日09:19股價上漲3.8元，報91.9元，漲幅4.31%。
資訊服務近5日下跌2.19%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.19%
|-2.28%
|近一月
|+1.91%
|+4.05%
|近三月
|-8.54%
|-5.32%
|近六月
|+0.06%
|+9.66%
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