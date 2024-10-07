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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額0.44億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:19


台股今日資訊服務業類股表現強勁，07日09:19相關指數上漲2.09%，總成交額0.44億元，大盤占比0.18%。

該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股零壹(3029-TW)07日09:19股價上漲3.8元，報91.9元，漲幅4.31%。

資訊服務近5日下跌2.19%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -2.19% -2.28%
近一月 +1.91% +4.05%
近三月 -8.54% -5.32%
近六月 +0.06% +9.66%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22653.281.57%
零壹91.63.97%

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