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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額58.11億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:19


台股今日半導體業類股表現強勁，07日09:19相關指數上漲2.26%，總成交額58.11億元，大盤占比24.73%。

該產業上漲家數70、下跌家數12、平盤家數5。領漲個股矽力-KY(6415-TW)07日09:19股價上漲27元，報534.0元，漲幅5.33%。

半導體業近5日下跌2.43%，集中市場加權指數下跌2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -2.43% -2.28%
近一月 +5.75% +4.05%
近三月 -4.95% -5.32%
近六月 +17.38% +9.66%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22610.231.38%
矽力-KY5437.10%

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加權指數法興(售) 槓桿6.77

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