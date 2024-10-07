盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅3.26%，總成交額4.19億
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:19
台股今日光電業類股表現強勁，07日09:19相關指數上漲3.26%，總成交額4.19億元，大盤占比5.26%。
該產業上漲家數32、下跌家數9、平盤家數7。領漲個股立碁(8111-TW)07日09:19股價上漲1.95元，報45.2元，漲幅4.51%。
光電類指數近5日上漲0.29%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.29%
|-0.97%
|近一月
|+2.91%
|+2.26%
|近三月
|+1.42%
|-4.61%
|近六月
|+22.63%
|+5.02%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 正達(3149)股價拉至漲停，漲停價38.5元，成交22,542張
- 盤中速報 - 汎銓(6830)大漲7.1%，報181元
- 盤中速報 - 銘鈺(4545)大漲7.05%，報56.2元
- 盤中速報 - 辛耘(3583)大漲7.16%，報479元
上一篇
下一篇