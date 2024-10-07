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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅3.26%，總成交額4.19億

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 09:19


台股今日光電業類股表現強勁，07日09:19相關指數上漲3.26%，總成交額4.19億元，大盤占比5.26%。

該產業上漲家數32、下跌家數9、平盤家數7。領漲個股立碁(8111-TW)07日09:19股價上漲1.95元，報45.2元，漲幅4.51%。

光電類指數近5日上漲0.29%，櫃買市場加權指數下跌0.97%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.29% -0.97%
近一月 +2.91% +2.26%
近三月 +1.42% -4.61%
近六月 +22.63% +5.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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立碁45.65.43%

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