鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.31億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-06 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅14.3%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅12.4%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅7.84%。

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近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅31.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅31%；BinaryX(BNX)近一週漲幅29.2%。