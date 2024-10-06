鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.31億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,008.81美元，24小時漲跌幅-0.34%；以太幣(ETH)現報價格2,421.07美元，24小時漲跌幅-0.08%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.23億美元；SOL(SOL)24小時成交量達1.54億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅14.3%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅12.4%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅7.84%。
近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅31.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅31%；BinaryX(BNX)近一週漲幅29.2%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅24.3%；MANTRA(OM)近一週跌幅9.8%；CELO(CELO)近一週跌幅9.03%。
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