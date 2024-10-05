盤中速報 - Aptos大漲8.16%，報9.01美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 09:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.16%，最新價格9.01美元，總成交量達0.78億美元，總市值45.26億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：9.32美元，近 1 日最低價：8.19美元，流通供給量：501,721,931。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.82%
- 近 1 月：+47.75%
- 近 3 月：+54.15%
- 近 6 月：-35.04%
- 今年以來：-14.06%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - FET大漲8.04%，報1.478美元
- 盤中速報 - PEOPLE大漲11.64%，報0.0673美元
- 盤中速報 - Celestia大漲9.95%，報5.23美元
- 盤中速報 - VIDT DAO大跌25.37%，報0.0397美元
下一篇