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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.07%，報168.58美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 03:10


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間05日02:55股價上漲8.14美元，報168.58美元，漲幅5.07%，成交量748,594（股），盤中最高價168.58美元、最低價161.15美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.66%
  • 近 1 月：-2.05%
  • 近 3 月：-11.97%
  • 近 6 月：-17.82%
  • 今年以來：-32.55%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A170.736.41%

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