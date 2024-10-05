盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.07%，報168.58美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 03:10
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間05日02:55股價上漲8.14美元，報168.58美元，漲幅5.07%，成交量748,594（股），盤中最高價168.58美元、最低價161.15美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.66%
- 近 1 月：-2.05%
- 近 3 月：-11.97%
- 近 6 月：-17.82%
- 今年以來：-32.55%
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