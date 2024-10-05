盤中速報 - Sei大漲10.69%，報0.42美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 00:35
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過10.69%，最新價格0.42美元，總成交量達0.74億美元，總市值14.96億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0.42美元，近 1 日最低價：0.38美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.12%
- 近 1 月：+45.17%
- 近 3 月：+44.01%
- 近 6 月：-44.81%
- 今年以來：-44.09%
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