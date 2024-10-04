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鉅亨速報

盤中速報 - Bonk大漲8.49%，報0美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 23:35


Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過8.49%，最新價格0美元，總成交量達0.86億美元，總市值15.20億美元，目前市值排名第 35 名。

近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：70,777,346,132,980。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.56%
  • 近 1 月：+18.95%
  • 近 3 月：-3.14%
  • 近 6 月：-13.71%
  • 今年以來：+33.64%

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