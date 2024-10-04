【量大強漲股整理】迎接光輝十月，四大主流報你知，潛力股大公開?

鉅亨研報 2024-10-04 18:05

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 223.18 億元；自營商賣超 41.85 億元；投信買超 34.88 億元；三大法人合計賣超 230.16 億元，其中投信連買 2 日，買超金額共 49.45 億。

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美股四大指數跌多漲少，費半上漲 0.51%，其餘指數皆下跌作收，地緣風險因

伊朗對以色列發射 200 枚飛彈攻擊，期間油價大漲與地緣升溫，導致美股走勢不佳，不過黃仁勳談及 GB200 需求瘋狂，激勵 AI 與半導體族群逆勢走強，昨晚 (NVDA-US) 輝達上漲 3.37%，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 2.09%，製造業指數 PMI，公布數據與上個月 47.2 持平略低於預估值 47.6，小幅不如預期，但其中訂單指數往上，ADP 就業人數，公布數據 14.3 萬人高於預估值 12.4 優於預期，意味著勞動力市場仍保持穩定，另外 10 月 3 日美國供應管理協會 (ISM) 非製造業採購經理人指數(PMI)，公布值 54.9 高於預期 51.7，前值 51.5，寫下 1 年半新高，進一步證明美國經濟在第三季仍保持堅實基礎；市場靜待今晚非農就業報告數據，美國即將公布的非農就業人數和失業率，預期非農就業人口有機會高於預期 14.7 萬人，前值 14.2 萬人，加上 9 月失業率預期 4.2% 與 8 月持平，市場對美國經濟衰退擔憂有望大幅減緩，有助於股市上漲；台股方面，因山陀兒颱風襲台，連休市 2 日，今日開小高後衝 22493 高點，隨後一路下滑，靠近收盤再壓低至 22193 點，終場收下影線小幅微跌 87.68 點，收在 22,302 點，成交量微增至 4022 億元，今日收為增小黑 K，雖然如此不過投信回頭買超台股 49.4 億元，加上台積電, 鴻海, 聯發科權值三王相對抗跌，台股量縮回檔守穩季線後，有機會在未來 10/8~10/9 鴻海科技日, 及特斯拉 10/10 推出無人計程車隊 Robotaxi 及 10/17 台積電法說會帶動相關的半導體股, 矽光子族群表現，未來持續關注九月分營收表現，題材業績股將會輪動表現。

股票方面，權值股 (2330-TW) 台積電，上漲 + 0.51%，收在 977 元，台積電與 Amkor 擴大夥伴關係，簽署亞利桑那州先進封裝合作協議，台積電將於 10 月 17 日召開法說，摩根史丹利上看目標價為 1280 元；(2317-TW)鴻海，上漲 + 3.74%，收在 194 元，鴻海科技日將於 10 月 8 日和 9 日登場，於今日下午再度釋出消息，將在鴻海科技日讓兩台電動車亮相，分別是 Model D 與 Model U，其中，Model U 應為小型電動巴士之類的車款。投信連買 10 天共買超 19467 張，法人目標價區間在 192 元至 270 元；(2454-TW)聯發科，上漲 + 1.65%，收在 1230 元，將在本月 9 號推出年度旗艦晶片天璣 9400，市場也賦予新晶片天璣 9400 高度期待，預期會比天璣 9300 帶動營收增長超過 50%，投信從 8 月 1 日至今買超共 20532 張，法人目標價在 1040 至 1600 元區間。

美東碼頭罷工持續三天後結束，雙方就工資問題達成暫定協議，為了不讓事態惡化，白宮積極介入處理此事，促使勞資雙方達成暫時協議。一名知悉協議內容的消息人士透露，美國海事聯盟答應將 6 年內的薪資漲幅從約 50% 提高到 62%。，導致航運股全線崩跌。貨櫃三雄中，(2615-TW)萬海盤中跌停鎖住，收在 89.3 元，(2609-TW)陽明與 (2603-TW) 長榮均大跌逾 9%，分別收在 64.1 元與 186 元。散裝航運股方面，(2637-TW)慧洋 - KY 重挫超過 7%，收在 73.3 元，(2606-TW)裕民與 (2605-TW) 新興跌幅則在 1.41% 至 2.7% 之間，分別收在 55.8 元與 28.8 元。，(2618-TW)長榮航與 (2610-TW) 華航也分別下跌超過 5%，分別收在 35.7 元與 20.6 元。

10/23 國際光電周登場，一再點名預告的矽光子光通訊族群，將是 10 月份的主流股；點名預告 CPO 股 (3081-TW) 聯亞，盤中最高大漲 + 7% 以上，來到 348.5 元大關，9 月營收為 1.10 億元，年增 76.10%，投信連買兩天共買超 1631 張，股價持續創新高，佳螢通通領先預告在前面！從我們領先預告後整整波段漲幅來到９９％，接近一倍之多。驗證佳螢經濟日報連八屆選股冠軍的實力！

(4979-TW) 華星光，上漲 + 0.32%，收在 155.5 元，透過控股子公司 TCL 華星收購南韓樂金顯示（LGD）廣州 LCD 面板與模組廠，價格為人民幣 108 億元（約新台幣 486 億元），高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量，投信連 9 買共買超 3173 張，後市可期

半導體需求持穩增溫，加上擴產投資計畫持穩推進，帶動電子化學品, 特殊氣體及建廠設備等需求升溫，帶動相關股，台積電相關供應鏈，(1727-TW) 中華化盤中更是大漲 + 5% 以上，收在 41.65 元，因 Q2 獲利擺脫虧損，加上電子級硫酸返成長，有利營運持穩推進，切入 CoWos 供應鏈，具轉機性，激勵股價大漲向上，有機會挑戰前高；

另外車用股也有不錯表現，鴻海科技日登場，加上特斯拉 Robotaxi 下，相關汽車股將有機會帶動，領先預告的多元題材股，(4569-TW)六方科 - KY，盤中亮燈漲停! 再創新高! 來到 280.5 元大關，中秋錦囊妙計公開預告，事後驗證，波段也漲了 + 18%，今年累計前 8 月合併營收 9.53 億元，年增 23.12%；上半年 EPS 為 5.05 元，六方科 - KY 下半年雖估無匯兌挹注，不過下半年在營收逐季走揚帶動，獲利看法正向，法人推估，今年 EPS 有機會突破 9 元；另外 (2497-TW) 怡利電大漲 + 5% 以上，收在 89 元，受惠中國抬頭顯示器滲透率提升，加上東南亞市場訂單增長，產品線擴大，(1319-TW)東陽也有機會帶動向上，收在 102.5 元，法人目標價在 102 至 124 元區間操作，個股呈現輪動，選股將重於選市。

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(6415-TW) 矽力 *-KY

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【上櫃量大上漲股】

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師