盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額141.50億
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 12:49
台股今日通信網路業類股表現疲軟，04日12:49相關指數下跌2.12%，總成交額141.50億元，大盤占比4.7%。
該產業上漲家數13、下跌家數25、平盤家數5。領跌個股美律(2439-TW)04日12:49股價下跌8元，報121.0元，跌幅6.2%。
通信網路近5日下跌0.93%，集中市場加權指數下跌2.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.93%
|-2.05%
|近一月
|+1.24%
|+1.35%
|近三月
|-0.39%
|-3.37%
|近六月
|+5.42%
|+10.09%
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