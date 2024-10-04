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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額141.50億

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 12:49


台股今日通信網路業類股表現疲軟，04日12:49相關指數下跌2.12%，總成交額141.50億元，大盤占比4.7%。

該產業上漲家數13、下跌家數25、平盤家數5。領跌個股美律(2439-TW)04日12:49股價下跌8元，報121.0元，跌幅6.2%。

通信網路近5日下跌0.93%，集中市場加權指數下跌2.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 -0.93% -2.05%
近一月 +1.24% +1.35%
近三月 -0.39% -3.37%
近六月 +5.42% +10.09%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22302.71-0.39%
美律120-6.98%

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