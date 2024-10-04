機不可失！陸政策刺激股市暴漲 日、韓股市資金回流搶上車

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-04 08:45

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中國股市近來強勁反彈，引發全球投資組合的挪移，市場觀察人士最新表示，在中國宣布新一輪刺激措施後，先前離開中國股市轉往日本和東南亞股市的資金正在回流。

由於中國政府上周二 (9 月 24 日) 宣佈一系列重振經濟成長的措施，MSCI 中國指數較近期低點上漲了 30% 以上，中國 A 股和港股成交額在周一 (9 月 30 日) 均創下紀錄高點

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上周南韓、印尼、馬來西亞和泰國股市出現資金凈流出情形，法國巴黎銀行亦指，撤出日本股市的資金在 9 月前三周已超過 200 億美元。

美國基金研究機構新興市場投資基金研究公司 (EPFR) 截至 8 月底數據也顯示，全球共同基金對中國股市的配置僅 5%，是過去十年來的最低水準。這顯示全球基金對中國市場有足夠的加碼空間。

資金方興未艾的轉移，可能意味著中國除外的亞股輝煌走勢將告一段落，此前亞洲股市因資金在全球第二大股市以外尋找更好的回報而受益。

新加坡 Atlantis Investment Management 資深投資組合經理 Eric Yee 表示，正在削減亞洲的多頭部位，為買進中國股票提供資金。大家都在這樣做。在政策驅動下，這是一次良好的谷底反彈。你一定不想錯失良機。

新加坡 SGMC 資本公司的基金經理 Mohit Mirpuri 認為，中國市場到今年底可能表現亮眼，當前漲勢不容忽視。