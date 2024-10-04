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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6213元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 02:50


截至台北時間04日02:50，紐元/美元下跌0.005點跌幅達0.8%，暫報0.6213點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.48%
  • 近 1 週：-0.03%
  • 近 3 月：+3.11%
  • 近 6 月：+4.86%
  • 今年以來：-0.93%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.82，本日下跌0.6%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌1.12%
  • 歐元/美元相關性0.61，本日下跌0.16%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.58%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.46%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.46%

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紐元/美元0.6211-0.83%
澳元/美元0.6842-0.61%
英鎊/美元1.3117-1.11%
歐元/美元1.1026-0.20%

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