外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6213元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 02:50
截至台北時間04日02:50，紐元/美元下跌0.005點跌幅達0.8%，暫報0.6213點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.48%
- 近 1 週：-0.03%
- 近 3 月：+3.11%
- 近 6 月：+4.86%
- 今年以來：-0.93%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.58%
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.46%
- 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.46%
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