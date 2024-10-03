盤中速報 - RUNE大跌8.48%，報4.459美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 17:05
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內跌幅超過8.48%，最新價格4.459美元，總成交量達0.73億美元，總市值15.02億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：4.872美元，近 1 日最低價：4.452美元，流通供給量：336,224,737。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.83%
- 近 1 月：+18.73%
- 近 3 月：+17.81%
- 近 6 月：-37.41%
- 今年以來：-14.29%
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