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鉅亨速報

盤中速報 - Sei大跌8.31%，報0.42美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 14:35


Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.31%，最新價格0.42美元，總成交量達1.19億美元，總市值14.69億美元，目前市值排名第 37 名。

近 1 日最高價：0.47美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：3,524,861,111。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.56%
  • 近 1 月：+60.63%
  • 近 3 月：+35.96%
  • 近 6 月：-39.76%
  • 今年以來：-40.36%

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