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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.83%，報1332.68元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 11:00


截至台北時間03日11:00，美元/韓元上漲10.9點漲幅達0.83%，暫報1332.68點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.03%
  • 近 1 週：-0.97%
  • 近 3 月：-4.62%
  • 近 6 月：-2.11%
  • 今年以來：+2.18%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.39%
  • 美元/泰銖相關性0.62，本日上漲0.61%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.11%
  • 紐元/美元相關性-0.58，本日上漲0.27%
  • 英鎊/美元相關性-0.57，本日上漲0.09%

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美元/韓元1332.370.80%
泰銖/美元0.030202-0.66%
歐元/美元1.1034-0.13%
紐元/美元0.6243-0.32%
英鎊/美元1.3248-0.12%

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