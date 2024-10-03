外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.83%，報1332.68元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 11:00
截至台北時間03日11:00，美元/韓元上漲10.9點漲幅達0.83%，暫報1332.68點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.03%
- 近 1 週：-0.97%
- 近 3 月：-4.62%
- 近 6 月：-2.11%
- 今年以來：+2.18%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.39%
- 美元/泰銖相關性0.62，本日上漲0.61%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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