盤中速報 - Bonk大跌8.46%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 10:50
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過8.46%，最新價格0美元，總成交量達1.33億美元，總市值16.14億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：70,777,346,132,980。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.11%
- 近 1 月：+34.46%
- 近 3 月：-0.94%
- 近 6 月：-0.49%
- 今年以來：+48.46%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Aptos大漲8.44%，報8.22美元
- 盤中速報 - Sui大漲9.52%，報1.93美元
- 盤中速報 - PEOPLE大跌8.21%，報0.0618美元
- 盤中速報 - 瑞波幣大跌10.82%，報0.5322美元
上一篇
下一篇