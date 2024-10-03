鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.42億美元，DEGO(DEGO)24小時漲幅達16.2%

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 10:15

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24小時跌幅：Wormhole(W)24小時跌幅10.5%；CFX(CFX)24小時跌幅9.37%；Sui(SUI)24小時跌幅7.46%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅30.3%；BounceBit(BB)近一週漲幅29.2%；Nuls(NULS)近一週漲幅25.2%。