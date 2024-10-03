鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.42億美元，DEGO(DEGO)24小時漲幅達16.2%
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,175.7美元，24小時漲跌幅-0.60%；以太幣(ETH)現報價格2,391.77美元，24小時漲跌幅-3.46%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.42億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.75億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.63億美元。
24小時漲幅：DEGO(DEGO)24小時漲幅16.2%；瑞波幣(XRP)24小時漲幅10.2%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅9.74%。
24小時跌幅：Wormhole(W)24小時跌幅10.5%；CFX(CFX)24小時跌幅9.37%；Sui(SUI)24小時跌幅7.46%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅30.3%；BounceBit(BB)近一週漲幅29.2%；Nuls(NULS)近一週漲幅25.2%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅47.7%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅20%；UMA(UMA)近一週跌幅16.7%。
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