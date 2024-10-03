盤中速報 - Celestia大跌8.17%，報4.81美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 03:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內跌幅超過8.17%，最新價格4.81美元，總成交量達0.50億美元，總市值10.35億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：5.53美元，近 1 日最低價：4.77美元，流通供給量：214,249,007。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.33%
- 近 1 月：+13.77%
- 近 3 月：-12.62%
- 近 6 月：-57.79%
- 今年以來：-63.63%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 瑞波幣大跌8.38%，報0.5677美元
- 盤中速報 - Sui大漲9.15%，報1.87美元
- 盤中速報 - PEOPLE大跌10.54%，報0.0664美元
- 盤中速報 - Bonk大跌8.22%，報0美元
下一篇