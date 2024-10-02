盤中速報 - Aptos大跌8.13%，報7.57美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 18:05
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.13%，最新價格7.57美元，總成交量達0.81億美元，總市值38.08億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：8.38美元，近 1 日最低價：7.23美元，流通供給量：501,721,931。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.11%
- 近 1 月：+18.58%
- 近 3 月：+8.19%
- 近 6 月：-48.78%
- 今年以來：-24.22%
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