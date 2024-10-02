鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.24億美元，PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅達18.4%

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 17:15

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24小時漲幅：PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅18.4%；SuperRare(RARE)24小時漲幅17%；BinaryX(BNX)24小時漲幅16.6%。

24小時跌幅：Wormhole(W)24小時跌幅21.8%；DEGO(DEGO)24小時跌幅13.1%；FTT(FTT)24小時跌幅10.5%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅28.9%；SUN(SUN)近一週漲幅25.8%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅21.1%。