盤中速報 - ORDI大跌12.66%，報34.14美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過12.66%，最新價格34.14美元，總成交量達0.61億美元，總市值7.18億美元，目前市值排名第 60 名。
近 1 日最高價：39.13美元，近 1 日最低價：33.04美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.63%
- 近 1 月：+7.06%
- 近 3 月：-12.57%
- 近 6 月：-42.23%
- 今年以來：-56.92%
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