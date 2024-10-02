超越台股！港股瘋牛行情持續 恒指飆逾6%重返兩萬二大關 申萬宏源暴漲188%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-02 12:55

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香港股市三大指數今 (2) 日全線飆漲，午間收盤，恒生指數(HSI) 飆漲 6% 至 22401.74 點，一舉收復 22000 點大關並超越台灣加權指數，恒生科技指數也勁揚 8.76%，國企指數亦漲 7.21%。

盤面上，中資券商、中資地產股爆發，中國券商 H 股指數漲超 19%，創 2016 年以來最大漲幅，中資地產股指數擴大漲幅至 26%。

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國慶假期前夕，中國 A 股券商類股也全面暴漲，狂掀漲停潮，除停牌的國泰君安、海通證券外，其餘 48 檔券商股票全面漲停，為史上首見。

有分析師指出，A 股、港股市場行情火爆，成交金額均創史上最高紀錄，券商有望最先受益，券商族群先前受到壓制較多，整體估值也偏低，因此導致本輪行情彈勢凶猛。

對於目前市場較為關心的行情能否持續性問題，機構認為行情強度和速度有可能會超出市場預期，券商股是本次政策轉向的核心受益族群，有望在政策積極轉向跟流動性改善催化下，展現更強的市場敏感屬性。

目前賣方研究普遍看好券商股有進一步上漲的可能性，同時有賣方認為，在市場活躍之下，短期市場快速走強有望助推業績超預期，業績來到拐點附近，券商股易被投資者不斷上修盈利和估值，迎來「戴維斯雙擊」。

中金公司指出，歷史來看，資本市場產業標的在市場活躍之下易被投資人不斷上修獲利和估值，迎來所謂的「戴維斯雙擊」，上漲動能較強。綜合來看，目前資本市場產業這一板塊的勝率較高、配置的性價比較高。

此外，近期多家券商的開戶量成長 2 到 4 倍，更重要的是以往不活躍的客戶也開始回歸。某大券商人士指出，就不活躍用戶帳號而言，較前期日均召回客戶量增加了 3 到 5 倍。