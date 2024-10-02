盤中速報 - ORDI大跌12.4%，報33.9美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 11:35
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過12.4%，最新價格33.9美元，總成交量達0.60億美元，總市值7.12億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：39.41美元，近 1 日最低價：33.04美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.63%
- 近 1 月：+7.06%
- 近 3 月：-12.57%
- 近 6 月：-42.23%
- 今年以來：-56.92%
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