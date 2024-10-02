中東衝突擴大！美元指數升抵1周高點 歐元貶至近4個月低點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-02 10:38

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美元今 (2) 日在亞洲匯市早盤創下一周以來最大漲幅，美元指數(DXY) 上漲約 0.5% 至 101.2，為 9 月 25 日以來最大漲幅，歐元兌美元 (USDEUR) 週二 (1 日) 晚間更出現近 4 個月最大貶幅，跌破 1.1 美元大關，主要因為中東衝突擴大推動投資人購買安全資產。

避險貨幣方面，日元兌美元 (USDJPY) 大致持穩在 143.45 美元，瑞士法郎兌美元 (USDCHF) 亦穩定在 0.8463 美元，紐西蘭元兌美元 (USDNZD) 則貶值 1.1% 至 0.6283 美元。

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伊朗週二向以色列發射 180 多枚彈道飛彈，伊朗革命衛隊稱此次攻擊是對以色列殺害黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉，以及一名伊朗駐黎巴嫩指揮官，以色列目前暫無人員傷亡。

市場的反應集中在油價上，澳盛銀行分析師指出，以伊衝突是否進一步升級可能取決於以色列的反應，以及它是否攻擊伊朗的軍事或石油工業。

這一擔憂情緒也將澳元兌美元 (USDAUD) 壓低至 0.6883 美元，即使週二公佈的樂觀零售銷售數據讓澳元貶幅受限。英鎊 (USDGBP) 在亞洲早盤亦貶值 0.7% 至 1.3278 美元。

澳洲西太平洋銀行策略師 Imre Speizer 表示，中東局勢難以預測，但在局勢不升級的情況下，市場情緒可能會復甦，焦點將回歸經濟。