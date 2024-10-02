盤中速報 - Sei大跌8.22%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 01:20
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格0.43美元，總成交量達1.13億美元，總市值15.79億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.5美元，近 1 日最低價：0.42美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.62%
- 近 1 月：+75.00%
- 近 3 月：+39.96%
- 近 6 月：-40.07%
- 今年以來：-34.28%
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