中國國慶連假首日 股民跑步進場 券商營業部直接忙飛！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-02 10:00

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中國股市行情一來，券商營業部直接忙飛，十一國慶連假也不停歇。

據《券商中國》報導，周二（1 日）上午 10 時左右，平安證券深南東路營業部燈火通明，櫃台崗位客服人員正坐在電腦前，挨個審查新提交的客戶開戶資料，非櫃台崗位人員則時不時接待上門前來咨詢的客戶。

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「原本之前都安排了休假，但是現在行情來了之後，這段時間內就不要談假期了。我們都是自願來加班的，這段時間把客戶服務工作做好，防止節後（開市後）打亂了節奏。」該營業部投顧團隊經理劉明表示。

有一位客戶從東莞市一大早趕過來辦理業務，該客戶表示，現在 A 股行情火熱，不想錯過行情。

A 股周一成交額突破人民幣 2.6 兆元，創歷史新高，吸引更多投資者跑步入場。

當天一大早，國信證券深圳紅嶺中路營業部工作人員，在人流密集區搭起放有宣傳冊的桌子，豎起易拉寶，向有意咨詢的過路者講解。

「這幾天公司內部累計新開戶都超過 20 萬戶了，雖然線上可以操作開戶，但是線下的服務更有溫度。」上述營業部一位理財顧問表示，作為市場上一老牌營業部，希望客戶上門找他們的時候能找到人，因此在國慶期間安排人員值班。

國信證券深圳泰然九路營業部總經理張杰則直接在朋友圈宣布：「國慶 7 天都在，國慶期間不打烊」。

國慶假期第一天，國海證券浙江分公司也照常營業，為了滿足客戶投資需求，國海證券浙江分公司私人銀行中心負責人召集客戶座談交流。

「國慶開戶不打烊，投資即刻啟程。」國元證券則直接打出類似口號，安排分公司和營業部前往安徽各地營業部所在城市的公園、地鐵站、商城以及小區等人員密集區，積極拉新開戶。