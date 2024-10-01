search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌3.02%，報331.49美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 23:21


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間01日23:04股價下跌10.31美元，報331.49美元，跌幅3.02%，成交量595,204（股），盤中最高價341.75美元、最低價331.46美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.69%
  • 近 1 月：-5.77%
  • 近 3 月：+0.82%
  • 近 6 月：+20.3%
  • 今年以來：+15.91%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005703.61-1.02%
道瓊指數42132.32-0.47%
NASDAQ17863.022-1.79%
費城半導體5013.098-3.09%
Palo Alto Networks Inc330.3399-3.35%

延伸閱讀


Empty