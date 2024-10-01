盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌3.02%，報331.49美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 23:21
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間01日23:04股價下跌10.31美元，報331.49美元，跌幅3.02%，成交量595,204（股），盤中最高價341.75美元、最低價331.46美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.69%
- 近 1 月：-5.77%
- 近 3 月：+0.82%
- 近 6 月：+20.3%
- 今年以來：+15.91%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 拼多多控股(PDD-US)大漲5.07%，報141.65美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌3.04%，報40.38美元
- 盤中速報 - 響尾蛇能源(FANG-US)大漲3.01%，報177.58美元
- 盤中速報 - 康菲石油(COP-US)大漲3.01%，報108.45美元
上一篇
下一篇