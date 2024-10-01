外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.78%，報1.3264元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 23:10
截至台北時間01日23:10，英鎊/美元下跌0.0104點跌幅達0.78%，暫報1.3264點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.84%
- 近 1 週：+0.16%
- 近 3 月：+5.74%
- 近 6 月：+5.90%
- 今年以來：+5.07%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.44%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.64，本日下跌1.25%
- 美元/泰銖相關性-0.63，本日下跌0.62%
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