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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.78%，報1.3264元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 23:10


截至台北時間01日23:10，英鎊/美元下跌0.0104點跌幅達0.78%，暫報1.3264點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.84%
  • 近 1 週：+0.16%
  • 近 3 月：+5.74%
  • 近 6 月：+5.90%
  • 今年以來：+5.07%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.77，本日下跌0.65%
  • 澳元/美元相關性0.73，本日下跌0.59%
  • 紐元/美元相關性0.69，本日下跌1.06%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日下跌0.44%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.64，本日下跌1.25%
  • 美元/泰銖相關性-0.63，本日下跌0.62%

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英鎊/美元1.3284-0.63%
歐元/美元1.1067-0.61%
澳元/美元0.6883-0.43%
紐元/美元0.628-1.01%
泰銖/美元0.030713-0.32%

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