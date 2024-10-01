盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額32.32億
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 13:04
台股今日化學工業類股表現疲軟，01日13:04相關指數下跌2.03%，總成交額32.32億元，大盤占比3.42%。
該產業上漲家數6、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股台特化(4772-TW)01日13:03股價下跌10.5元，報178.0元，跌幅5.57%。
化學股價指數近5日下跌3.14%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.14%
|+0.4%
|近一月
|-0.31%
|-2.23%
|近三月
|+3.35%
|-1.79%
|近六月
|+9.61%
|+6.48%
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