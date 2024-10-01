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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額32.32億

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 13:04


台股今日化學工業類股表現疲軟，01日13:04相關指數下跌2.03%，總成交額32.32億元，大盤占比3.42%。

該產業上漲家數6、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股台特化(4772-TW)01日13:03股價下跌10.5元，報178.0元，跌幅5.57%。

化學股價指數近5日下跌3.14%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.14% +0.4%
近一月 -0.31% -2.23%
近三月 +3.35% -1.79%
近六月 +9.61% +6.48%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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