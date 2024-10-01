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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額0.54億

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 12:34


台股今日紡織纖維類股表現疲軟，01日12:34相關指數下跌2.05%，總成交額0.54億元，大盤占比0.06%。

該產業上漲家數2、下跌家數7、平盤家數1。領跌個股郡都開發(4402-TW)01日12:30股價下跌2.2元，報29.0元，跌幅7.05%。

紡織纖維股價指數近5日下跌3.1%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.1% +0.4%
近一月 -6.24% -2.23%
近三月 -0.67% -1.79%
近六月 +6.16% +6.48%

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集中市場加權指數22390.390.75%
郡都開發28.95-7.21%

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