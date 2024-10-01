盤中速報 - 紡織纖維股價指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額0.54億
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 12:34
台股今日紡織纖維類股表現疲軟，01日12:34相關指數下跌2.05%，總成交額0.54億元，大盤占比0.06%。
該產業上漲家數2、下跌家數7、平盤家數1。領跌個股郡都開發(4402-TW)01日12:30股價下跌2.2元，報29.0元，跌幅7.05%。
紡織纖維股價指數近5日下跌3.1%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.1%
|+0.4%
|近一月
|-6.24%
|-2.23%
|近三月
|-0.67%
|-1.79%
|近六月
|+6.16%
|+6.48%
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