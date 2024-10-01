盤中速報 - Bonk大漲8.34%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 05:35
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過8.34%，最新價格0美元，總成交量達1.28億美元，總市值17.67億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：70,777,346,132,980。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.45%
- 近 1 月：+35.76%
- 近 3 月：+6.27%
- 近 6 月：-11.08%
- 今年以來：+60.68%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 狗狗幣大跌8.36%，報0.11802美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌8.36%，報1.89美元
- 盤中速報 - Sei大跌8.64%，報0.46美元
- 盤中速報 - FTT大跌18.36%，報1.96美元
下一篇