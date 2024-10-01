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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.03%，報5111.56點

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 02:36


截至台北時間01日02:21，費城半導體下跌105.67點（或2.03%），暫報5111.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.34%
  • 近 1 月：+3.74%
  • 近 3 月：-4.66%
  • 近 6 月：+6.36%
  • 今年以來：+24.95%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.52%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.51%；安森美半導體(ON-US)下跌3.72%；台積電(TSM-US)下跌3.25%；應用材料(AMAT-US)下跌2.89%。

部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.74%。

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費城半導體5121.472-1.84%
美光科技103.128-4.07%
Onto Innovation Inc.204.945-4.84%
安森美半導體71.545-3.82%
台積電172.61-3.01%
應用材料199.585-2.60%
凌雲邏輯122.680.89%

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