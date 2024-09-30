盤中速報 - 費城半導體大跌1.19%，報5154.9點
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 21:45
截至台北時間30日09:30，費城半導體下跌62.33點（或1.19%），暫報5154.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.34%
- 近 1 月：+3.74%
- 近 3 月：-4.66%
- 近 6 月：+6.36%
- 今年以來：+24.95%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.35%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.28%；安可(AMKR-US)下跌3.2%；博通(AVGO-US)下跌3.03%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.03%。
部分成分股表現相對穩健，格羅方德(GFS-US)上漲0.47%。
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