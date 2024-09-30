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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.19%，報5154.9點

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 21:45


截至台北時間30日09:30，費城半導體下跌62.33點（或1.19%），暫報5154.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.34%
  • 近 1 月：+3.74%
  • 近 3 月：-4.66%
  • 近 6 月：+6.36%
  • 今年以來：+24.95%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.35%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.28%；安可(AMKR-US)下跌3.2%；博通(AVGO-US)下跌3.03%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.03%。

部分成分股表現相對穩健，格羅方德(GFS-US)上漲0.47%。

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費城半導體5148.631-1.31%
邁威爾科技70.68-0.44%
Onto Innovation Inc.209.2532-2.84%
安可30.7845-0.34%
博通170.095-1.50%
恩智浦半導體238.92-2.45%
格羅方德40.18-1.88%

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