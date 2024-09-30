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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class APR-US的目標價調降至19元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 14:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值24元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Permian Resources Corp - Class A評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Permian Resources Corp - Class A今(30日)收盤價為13.51元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲0.62%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PR市場預估目標價

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Permian Resources Corp - Class A13.513.45%

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