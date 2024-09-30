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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額143.14億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 13:35


台股今日電機機械類股表現疲軟，30日13:33相關指數下跌2.15%，總成交額143.14億元，大盤占比4.23%。

該產業上漲家數12、下跌家數35、平盤家數1。領跌個股華城(1519-TW)30日13:30股價下跌31元，報629.0元，跌幅4.7%。

電機機械近5日上漲3.87%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +3.87% +3.16%
近一月 +3.11% +2.96%
近三月 -8.03% -0.75%
近六月 -3.06% +12.64%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22224.54-2.62%
華城629-4.70%

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