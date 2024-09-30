盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額143.14億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 13:35
台股今日電機機械類股表現疲軟，30日13:33相關指數下跌2.15%，總成交額143.14億元，大盤占比4.23%。
該產業上漲家數12、下跌家數35、平盤家數1。領跌個股華城(1519-TW)30日13:30股價下跌31元，報629.0元，跌幅4.7%。
電機機械近5日上漲3.87%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.87%
|+3.16%
|近一月
|+3.11%
|+2.96%
|近三月
|-8.03%
|-0.75%
|近六月
|-3.06%
|+12.64%
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