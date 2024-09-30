盤中速報 - 水泥工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額12.08億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 11:49
台股今日水泥工業類股表現強勁，30日11:49相關指數上漲2.11%，總成交額12.08億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數5、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股亞泥(1102-TW)30日11:49股價上漲1.3元，報47.95元，漲幅2.79%。
水泥工業近5日上漲1.49%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|水泥工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.49%
|+3.16%
|近一月
|+0.27%
|+2.96%
|近三月
|-1.63%
|-0.75%
|近六月
|+5.05%
|+12.64%
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