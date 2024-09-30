search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 水泥工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額12.08億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 11:49


台股今日水泥工業類股表現強勁，30日11:49相關指數上漲2.11%，總成交額12.08億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數5、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股亞泥(1102-TW)30日11:49股價上漲1.3元，報47.95元，漲幅2.79%。

水泥工業近5日上漲1.49%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 水泥工業 集中市場加權指數
近一週 +1.49% +3.16%
近一月 +0.27% +2.96%
近三月 -1.63% -0.75%
近六月 +5.05% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22224.54-2.62%
亞泥47.752.36%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.88
加權指數法興(售) 槓桿9.15

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
亞泥

70.83%

勝率

#波段上揚股

偏強
亞泥

70.83%

勝率

#上升三紅K

偏強
亞泥

70.83%

勝率

#上升三法

偏強
亞泥

70.83%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
亞泥

70.83%

勝率

延伸閱讀


Empty