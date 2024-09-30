盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額17.19億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 09:34
台股今日文化創意業類股表現強勁，30日09:34相關指數上漲2.1%，總成交額17.19億元，大盤占比6.41%。
該產業上漲家數16、下跌家數7、平盤家數3。領漲個股泰偉(3064-TW)30日09:15股價上漲3.7元，報80.9元，漲幅4.79%。
文化創意產業指數近5日上漲13.84%，櫃買市場加權指數上漲1.49%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+13.84%
|+1.49%
|近一月
|+18.15%
|-0.86%
|近三月
|+29.86%
|-0.87%
|近六月
|+50.02%
|+7.48%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 志聯(2024)急跌-4.12%報22.3元，成交93張
- 盤中速報 - 羅麗芬-KY(6666)股價拉至漲停，漲停價66.0元，成交200張
- 盤中速報 - 錸寶(8104)大漲7.02%，報45元
- 盤中速報 - 精測(6510)急跌-3.23%報539.0元，成交734張
上一篇
下一篇