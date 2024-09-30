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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額17.19億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 09:34


台股今日文化創意業類股表現強勁，30日09:34相關指數上漲2.1%，總成交額17.19億元，大盤占比6.41%。

該產業上漲家數16、下跌家數7、平盤家數3。領漲個股泰偉(3064-TW)30日09:15股價上漲3.7元，報80.9元，漲幅4.79%。

文化創意產業指數近5日上漲13.84%，櫃買市場加權指數上漲1.49%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +13.84% +1.49%
近一月 +18.15% -0.86%
近三月 +29.86% -0.87%
近六月 +50.02% +7.48%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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泰偉80.94.79%

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