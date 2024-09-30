中國將創設股票回購、增持專項再貸款 有眉目了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 15:00

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據《中國證券報》報導，中國已有全國性銀行展開相關業務營銷蓄客工作，向各分行下發啟動股票回購增持專項貸款業務營銷推動工作的通知。

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該通知稱，建議分行靠前站位，將再貸款政策轉化為加強資本市場客群建設的重要武器。

根據上述通知，銀行將相關業務分為股票回購專項貸款和股票增持專項貸款兩類，兩類貸款期限原則上均不超過 3 年。前者融資主體為上市公司，後者融資主體為 5% 以上大股東（包括但不限於控股股東、實控人及其一致行動人）及公司董監高。

上周央行總裁潘功勝在國務院新聞辦公室記者會上表示，將創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。

潘功勝說，將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比率是 100%，再貸款利率是 1.75%，商業銀行對客戶發放的貸款利率在 2.25% 左右。該工具適用於國有企業、民營企業、混合所有制企業等不同所有制的上市公司。

回購增持是上市公司穩定股價、做好市值管理的重要手段。股票回購的主要實施方式，包括但不限於集中競價、要約等方式。股票增持的主要實施方式，包括集中競價、大宗交易等方式。