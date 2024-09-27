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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5257.61點

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 22:33


截至台北時間27日10:18，費城半導體下跌52.9點（或1%），暫報5257.61點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.81%
  • 近 1 月：+4.18%
  • 近 3 月：-2.6%
  • 近 6 月：+9.45%
  • 今年以來：+27.18%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.56%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.99%；台積電(TSM-US)下跌2.85%；博通(AVGO-US)下跌2.76%；輝達(NVDA-US)下跌2.23%。

部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲3%；格羅方德(GFS-US)上漲1.82%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.14%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.98%；德州儀器(TXN-US)上漲0.64%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5221.261-1.68%
邁威爾科技70.4255-4.12%
Onto Innovation Inc.214.17-3.82%
台積電178.01-4.72%
博通172.62-3.07%
輝達120.3-3.02%
安森美半導體74.9222.18%
格羅方德41.171.01%
恩智浦半導體245.61.39%
超捷國際81.451.42%
德州儀器211.060.86%

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