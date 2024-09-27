盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5257.61點
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 22:33
截至台北時間27日10:18，費城半導體下跌52.9點（或1%），暫報5257.61點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.81%
- 近 1 月：+4.18%
- 近 3 月：-2.6%
- 近 6 月：+9.45%
- 今年以來：+27.18%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.56%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.99%；台積電(TSM-US)下跌2.85%；博通(AVGO-US)下跌2.76%；輝達(NVDA-US)下跌2.23%。
部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲3%；格羅方德(GFS-US)上漲1.82%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.14%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.98%；德州儀器(TXN-US)上漲0.64%。
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