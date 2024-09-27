盤中速報 - ORDI大漲14.33%，報41.88美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 16:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過14.33%，最新價格41.88美元，總成交量達0.75億美元，總市值8.73億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：42.44美元，近 1 日最低價：36.31美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.46%
- 近 1 月：+32.41%
- 近 3 月：-1.66%
- 近 6 月：-36.77%
- 今年以來：-49.66%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Bonk大漲13.19%，報0美元
- 盤中速報 - FLOKI大漲16.57%，報0美元
- 盤中速報 - 狗狗幣大漲8.28%，報0.123美元
- 盤中速報 - 柴犬幣大漲16.34%，報0.000019美元
上一篇
下一篇