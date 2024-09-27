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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額14.11億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:34


台股今日電子通路業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.17%，總成交額14.11億元，大盤占比0.69%。

該產業上漲家數13、下跌家數2、平盤家數5。領漲個股文曄(3036-TW)27日10:34股價上漲6元，報108.5元，漲幅5.85%。

電子通路近5日下跌0.35%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -0.35% +3.7%
近一月 -3.9% +2.78%
近三月 -7.85% -0.56%
近六月 -8.25% +13.58%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22860.780.01%
文曄1085.37%

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