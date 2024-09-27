盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額14.11億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:34
台股今日電子通路業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.17%，總成交額14.11億元，大盤占比0.69%。
該產業上漲家數13、下跌家數2、平盤家數5。領漲個股文曄(3036-TW)27日10:34股價上漲6元，報108.5元，漲幅5.85%。
電子通路近5日下跌0.35%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.35%
|+3.7%
|近一月
|-3.9%
|+2.78%
|近三月
|-7.85%
|-0.56%
|近六月
|-8.25%
|+13.58%
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