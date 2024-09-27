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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.71億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,104美元，24小時漲跌幅+3.10%；以太幣(ETH)現報價格2,625.11美元，24小時漲跌幅+1.27%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.71億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.92億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.01億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：柴犬幣(SHIB)24小時跌幅24.1%；Bonk(BONK)24小時跌幅18.8%；Ethena(ENA)24小時跌幅18.3%。


近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅20.2%；BinaryX(BNX)近一週漲幅19.3%；SXP(SXP)近一週漲幅9.81%。

近一週跌幅：Ethena(ENA)近一週跌幅40.6%；Sei(SEI)近一週跌幅34.7%；柴犬幣(SHIB)近一週跌幅29.8%。

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