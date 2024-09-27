盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額1.07億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 09:35
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，27日09:35相關指數上漲2.01%，總成交額1.07億元，大盤占比0.1%。
該產業上漲家數5、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)27日09:35股價上漲1.2元，報51.9元，漲幅2.37%。
油電燃氣近5日下跌1.17%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.17%
|+3.7%
|近一月
|-10.76%
|+2.78%
|近三月
|-19.24%
|-0.56%
|近六月
|-24.8%
|+13.58%
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