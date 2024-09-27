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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額1.07億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 09:35


台股今日油電燃氣業類股表現強勁，27日09:35相關指數上漲2.01%，總成交額1.07億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數5、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)27日09:35股價上漲1.2元，報51.9元，漲幅2.37%。

油電燃氣近5日下跌1.17%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -1.17% +3.7%
近一月 -10.76% +2.78%
近三月 -19.24% -0.56%
近六月 -24.8% +13.58%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22910.720.23%
台塑化52.33.16%

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加權指數法興(購) 槓桿6.84
加權指數法興(售) 槓桿6.88

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