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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額50.78億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 09:35


台股今日電機機械類股表現強勁，27日09:35相關指數上漲2.31%，總成交額50.78億元，大盤占比4.95%。

該產業上漲家數38、下跌家數7、平盤家數3。領漲個股大量(3167-TW)27日09:35股價上漲12.5元，報140.5元，漲幅9.77%。

電機機械近5日上漲3.43%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +3.43% +3.7%
近一月 +4.59% +2.78%
近三月 -7.85% -0.56%
近六月 -5.53% +13.58%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22913.210.24%
大量140.59.77%

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