盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額50.78億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 09:35
台股今日電機機械類股表現強勁，27日09:35相關指數上漲2.31%，總成交額50.78億元，大盤占比4.95%。
該產業上漲家數38、下跌家數7、平盤家數3。領漲個股大量(3167-TW)27日09:35股價上漲12.5元，報140.5元，漲幅9.77%。
電機機械近5日上漲3.43%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.43%
|+3.7%
|近一月
|+4.59%
|+2.78%
|近三月
|-7.85%
|-0.56%
|近六月
|-5.53%
|+13.58%
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