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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.79%，報6.9751元

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 02:10


截至台北時間27日02:10，美元/離岸人民幣下跌0.0557點跌幅達0.79%，暫報6.9751點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.16%
  • 近 1 週：-0.88%
  • 近 3 月：-3.52%
  • 近 6 月：-3.04%
  • 今年以來：-1.31%

美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.90，本日下跌0.28%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.62%

美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.64，本日下跌0.43%
  • 英鎊/美元相關性-0.41，本日下跌0.74%
  • 紐元/美元相關性-0.40，本日下跌0.99%

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美元/離岸人民幣6.9753-0.79%
人民幣/美元0.1426250.28%
歐元/美元1.11760.40%
英鎊/美元1.34110.67%
紐元/美元0.63260.97%

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