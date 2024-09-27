外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.79%，報6.9751元
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 02:10
截至台北時間27日02:10，美元/離岸人民幣下跌0.0557點跌幅達0.79%，暫報6.9751點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.16%
- 近 1 週：-0.88%
- 近 3 月：-3.52%
- 近 6 月：-3.04%
- 今年以來：-1.31%
美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/人民幣相關性0.90，本日下跌0.28%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.39%
- 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.62%
美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對
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