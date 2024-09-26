外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.78%，報0.6314元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 21:00
截至台北時間26日21:00，紐元/美元上漲0.0049點漲幅達0.78%，暫報0.6314點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.53%
- 近 1 週：+0.98%
- 近 3 月：+2.42%
- 近 6 月：+4.35%
- 今年以來：-0.90%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.71，本日上漲0.36%
- 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲0.16%
- 美元/新加坡幣相關性-0.64，本日上漲0.25%
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