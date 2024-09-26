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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.78%，報0.6314元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 21:00


截至台北時間26日21:00，紐元/美元上漲0.0049點漲幅達0.78%，暫報0.6314點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.53%
  • 近 1 週：+0.98%
  • 近 3 月：+2.42%
  • 近 6 月：+4.35%
  • 今年以來：-0.90%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.80，本日上漲0.91%
  • 英鎊/美元相關性0.67，本日上漲0.39%
  • 歐元/美元相關性0.56，本日上漲0.18%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.71，本日上漲0.36%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲0.16%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.64，本日上漲0.25%

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紐元/美元0.63120.75%
澳元/美元0.68810.83%
英鎊/美元1.33890.50%
歐元/美元1.11710.36%

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