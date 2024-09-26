鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.13億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,636.01美元，24小時漲跌幅-0.34%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.31億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.82億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅14.1%；柴犬幣(SHIB)24小時跌幅12%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅11.8%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；SXP(SXP)近一週漲幅17%；大零幣(ZEC)近一週漲幅10.1%。
近一週跌幅：Sei(SEI)近一週跌幅36.5%；Arkham(ARKM)近一週跌幅33%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅31.7%。
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