鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.13億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 17:15

‌



亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.31億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.82億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

‌



近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；SXP(SXP)近一週漲幅17%；大零幣(ZEC)近一週漲幅10.1%。