盤中速報 - Worldcoin大漲15.63%，報2.09美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過15.63%，最新價格2.09美元，總成交量達1.48億美元，總市值8.89億美元，目前市值排名第 52 名。
近 1 日最高價：2.18美元，近 1 日最低價：1.8美元，流通供給量：423,650,270。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.68%
- 近 1 月：+26.08%
- 近 3 月：-24.41%
- 近 6 月：-75.95%
- 今年以來：-41.83%
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